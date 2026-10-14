Enovix en hausse après une commande de 100 000 batteries destinées à des systèmes de drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix Corp ENVX.O progressent de 9,8 % à 2,8 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce avoir reçu une commande de 100 000 batteries de la part d’un fournisseur multinational de systèmes de drones à double usage

** Les livraisons sont prévues pour le premier semestre 2027, la société s’attendant à recevoir des commandes supplémentaires dans le cadre de ce programme au second semestre 2027

** La société a annoncé lundi une hausse de son chiffre d’affaires préliminaire au troisième trimestre, invoquant une forte demande en drones liée aux besoins d’approvisionnement en batteries hors de Chine

** Sur 12 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, trois “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian est de 9,50 $ — données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 65,7 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture