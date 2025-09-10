 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Enovix chute après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix ENVX.O ont baissé de 13,5 % à 7,91 $ dans les échanges prolongés, alors qu'il prévoit de lever des capitaux ** La société basée dans la Silicon Valley annonce une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer des acquisitions potentielles

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars

** Les actions ENVX ont clôturé le mercredi en hausse de 0,9 % à 9,15 $, réduisant la perte YTD à ~16%

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, 9 le considèrent comme un "fort achat" ou un "achat" et 3 comme un "maintien" et le PT médian est de 23,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ENOVIX
9,1500 USD NASDAQ +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

