Enovix chute après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant de batteries Enovix ENVX.O ont baissé de 13,5 % à 7,91 $ dans les échanges prolongés, alors qu'il prévoit de lever des capitaux ** La société basée dans la Silicon Valley annonce une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars à échéance 2030

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer des acquisitions potentielles

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars

** Les actions ENVX ont clôturé le mercredi en hausse de 0,9 % à 9,15 $, réduisant la perte YTD à ~16%

** Sur les 12 analystes qui couvrent le titre, 9 le considèrent comme un "fort achat" ou un "achat" et 3 comme un "maintien" et le PT médian est de 23,50 $, selon les données de LSEG