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ENOGIA signe avec Naphtachimie, une entreprise du groupe INEOS, le premier projet industriel de son offre Green Shield Power Solutions
information fournie par Boursorama CP 19/10/2026 à 08:00

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ENOGIA signe avec Naphtachimie, une entreprise du groupe INEOS, le premier projet industriel de son offre Green Shield Power Solutions

 À Lavéra, la chaleur perdue du procédé industriel deviendra une électricité décarbonée consommée sur place, sans investissement pour l’industriel

 Un modèle « Energy as a Service » compétitif jusque dans l’industrie lourde française, générateur de revenus récurrents et duplicable




Marseille, le 19 octobre 2026 – 8h

ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce la signature d’un contrat de long terme avec Naphtachimie, filiale du groupe INEOS, sur le site de Lavéra, près de Marseille. Ce contrat lance le premier projet industriel de l’offre Green Shield Power Solutions, conformément à l’objectif annoncé pour 2026 dans le cadre du plan Turbo 2028.

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