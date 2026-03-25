Enliven progresse après que Jones a relevé son estimation de prix en raison d'un intérêt accru pour une offre publique d'achat (OPA)

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25 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Enliven Therapeutics ELVN.O augmentent de 14,13 % à 35,55 $ en pré-commercialisation

** Jones Trading relève le PT de 35 $ à 45 $ et réitère sa notation "achat" ** La société de courtage indique que l'accord de 6,7 milliards de dollars de Merck MRK.N pour acheter son rival Terns Pharmaceuticals TERN.O signifie qu'ELVN et TERN pourraient "se tailler leur propre part de marché" et augmenter l'attrait de l'OPA d'ELVN

** TERN et ELVN développent des médicaments contre la leucémie myéloïde chronique (CML), un cancer qui se développe dans la moelle osseuse et provoque une croissance incontrôlée des cellules leucémiques

** La société de courtage estime que le principal médicament d'ELVN, ELVN-001, dont le mécanisme d'action est différent de celui du médicament de Terns, est le mieux placé pour les patients dont la maladie ne répond plus aux traitements antérieurs

** Le principal médicament de TERN, TERN-701, devrait être compétitif principalement dans le cadre de traitements plus précoces

** ELVN est bien positionné en tant que cible de rachat, car la plupart des autres médicaments contre la LMC sont détenus par de grands fabricants de médicaments

** ELVN a chuté de plus de 31% en 2025