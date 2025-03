Eni: Vitol va prendre des participations en Afrique information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Eni annonce ce matin que Vitol va prendre des participations dans certains actifs détenus par Eni en Côte d'Ivoire et en République du Congo. Cette opération porte sur un montant total de 1,65 milliard de dollars.



Vitol acquerra une participation dans des actifs et des blocs de production de pétrole et de gaz en cours d'exploration, d'évaluation et de développement.



Ces actifs comprennent le projet Baleine en Côte d'Ivoire, où Eni détient une participation de 77,25 % et Vitol acquerra une participation de 30 %, et le projet Congo LNG en République du Congo, où Eni détient une participation de 65 % et Vitol acquerra une participation de 25 %.



Eni et Vitol sont déjà partenaires dans les projets OCTP et Block 4 au Ghana, et cet accord consolide davantage la coopération entre les deux entreprises en Afrique de l'Ouest.



'Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à optimiser les activités en amont, par un rééquilibrage du portefeuille' indique le groupe dans son communiqué.





