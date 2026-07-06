Eni va prendre une participation de 25 % dans la filiale chilienne d'EnergyX, Black Giant

Eni annonce avoir signé un accord pour acquérir une participation de 25 % dans la filiale chilienne d'EnergyX, Black Giant. Cette société développe un projet lithium situé dans le nord du Chili, près du Salar de Punta Negra.

L'investissement total par étapes d'Eni s'élève à 225 millions de dollars.

Black Giant SpA est une filiale détenue à 100 % par EnergyX, une start-up américaine dans laquelle Eni détient une participation minoritaire via Eni Next, sa société de capital-risque d'entreprise.

EnergyX développe des technologies propriétaires innovantes pour une production plus efficace de lithium via le procédé d'extraction directe du lithium (DLE).

Le projet vise une production de 52,5 kton/an d'équivalent carbonate de lithium (LCE) à pleine capacité et sera exécuté en deux phases.

Dans le cadre de cet accord, Eni obtiendra également un siège au conseil d'administration de Black Giant et la possibilité de reprendre jusqu'à 25 % de la production totale de LCE.