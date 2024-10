Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: présente sa nouvelle marque Plenitude information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 15:44









(CercleFinance.com) - Eni Gas & Power France, une entreprise présente sur le marché français de l'énergie avec environ 1 million de clients, devient Plenitude à partir d'aujourd'hui.



Le rebranding des activités internationales de l'entreprise se poursuit. Plenitude intègre la production à partir d'énergies renouvelables, la vente d'énergie et de solutions énergétiques, ainsi qu'un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.



Pour montrer au grand public la transformation de sa filiale française, Plenitude lancera à partir du 19 octobre 2024 une campagne multimédia en France.



'Après l'Italie, l'Espagne et le Portugal, nous sommes très fiers de présenter également sur le marché français notre marque qui exprime une mission claire, ancrée dans l'innovation et la croissance, pour construire avec nos clients un avenir dans lequel l'énergie devient synonyme de confiance, de développement durable et de progrès, en les accompagnant sur le chemin de la transition énergétique ', a déclaré Giorgia Molajoni Digital, Information Technology & Communication Director di Plenitude.





