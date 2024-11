Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: partenariat stratégique avec la SACE information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Eni annonce un partenariat stratégique avec SACE (une société italienne spécialisée dans l'assurance-crédit et le soutien à l'internationalisation des entreprises) dans le cadre de l'alliance Open-es, visant à soutenir les entreprises italiennes, en particulier les PME, dans leur transformation vers un modèle économique durable.



Ce partenariat inclut l'intégration des plateformes Open-es et SACE ESG Hub, créant ainsi un écosystème de services pour accompagner les PME dans leur démarche de durabilité.



SACE, qui rejoint Open-es en tant que partenaire stratégique en matière d'ESG, renforce la fondation institutionnelle de cette alliance, promouvant une collaboration entre les principales associations commerciales italiennes.



L'alliance Open-es, lancée en 2021, regroupe aujourd'hui plus de 25 000 entreprises et 40 organisations, offrant des solutions pratiques pour accompagner les entreprises dans leur transition à travers une plateforme numérique gratuite.



Les deux entités visent à simplifier le processus de mesure et d'amélioration des caractéristiques ESG pour les entreprises, favorisant une croissance durable et compétitive. Antonio Frezza de SACE et Costantino Chessa d'Eni soulignent l'importance de cette collaboration pour soutenir le développement durable des entreprises et renforcer la compétitivité des chaînes d'approvisionnement.





Valeurs associées ENI 14,11 EUR MIL +0,56%