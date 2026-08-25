Eni accélère ses investissements gaziers en Egypte

Le groupe énergétique italien détaille ses projets d'exploration et de développement dans le pays, où il reste le premier producteur d'hydrocarbures.

Eni annonce avoir fait le point avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi sur ses investissements dans l'amont pétrolier et gazier et ses prochaines initiatives en Egypte. Le groupe met notamment en avant la découverte gazière de Denise West, réalisée en avril 2026 dans la concession de Temsah, avec environ 2 TCF (2 000 milliards de pieds cubes, soit environ 56,6 milliards de m3) de gaz et 130 millions de barils de condensats en place.

Eni travaille avec bp et l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) en vue d'une décision finale d'investissement dans les prochains mois, avec un objectif de première production de gaz en moins de 2 ans.

Depuis 2025, les activités d'exploration et de forage ont notamment permis d'augmenter de 50% la production des champs offshore du Sinaï et d'aboutir à de nouvelles découvertes dans le delta du Nil offshore et le désert occidental.

Les discussions ont également porté sur le projet gazier Cronos au large de Chypre, qui a récemment atteint la décision finale d'investissement.

Eni, qui opère en Egypte via sa filiale IEOC, y a produit environ 242 000 barils équivalent pétrole par jour en part propre en 2025.

Le titre cède 1,8% à la Bourse de Milan peu avant 16h.