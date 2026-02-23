Enhabit, fournisseur de soins à domicile, va être privatisé dans le cadre d'un accord avec Kinderhook pour un montant de 1,1 milliard de dollars

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5,7,8 et d'informations générales aux paragraphes 6,9,11) par Kamal Choudhury

Enhabit EHAB.N a déclaré lundi que la société de capital-investissement Kinderhook Industries achètera le fournisseur de services de santé à domicile et le rendra privé dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars.

Les soins à domicile font l'objet d'une demande croissante aux États-Unis, en raison du vieillissement de la population et du fait que de plus en plus de patients choisissent de recevoir un traitement en dehors des hôpitaux.

Les actions d'Enhabit, qui ont gagné environ 19 % en 2025, ont bondi de plus de 22 % en début de matinée. La société avait une valeur de marché d'environ 561 millions de dollars à la dernière clôture.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires d'Enhabit recevront 13,80 dollars par action en numéraire, soit une prime d'environ 24 % par rapport au dernier cours de clôture de la société.

Selon Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer, l'offre valorise Enhabit à environ 10 fois ses bénéfices prévus pour 2026, soit une décote par rapport à ses pairs Pennant Group

PNTG.O , Addus HomeCare ADUS.O et Chemed CHE.N , qui se négocient en moyenne à environ 13 fois leurs bénéfices.

"Les actionnaires obtiendront une augmentation de valeur à court terme grâce à l'opération, mais ils pourraient manquer une opportunité intéressante à long terme dans le domaine de la santé à domicile, qui bénéficie d'un meilleur remboursement et d'une forte croissance organique", a déclaré M. Wiederhorn.

La société basée à Dallas conservera son nom et continuera d'exploiter ses 249 établissements de soins à domicile et ses 117 établissements de soins palliatifs dans 34 États américains.

"C'est un bon résultat pour la société qui a connu des bénéfices stables ou en baisse pendant près de 5 ans, ainsi que des défis permanents en matière de remboursement (PDGM behavioral adjustment cuts) et des pressions de la part des payeurs", a déclaré l'analyste de Leerink Partners.

Enhabit est devenue une société indépendante cotée en bourse en 2022 après s'être séparée d'Encompass Health Corporation

EHC.N .

L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026. Enhabit a déclaré que ses actions seront retirées de la cote du New York Stock Exchange à la clôture de la transaction.

Goldman Sachs a conseillé Enhabit sur l'opération, tandis que Guggenheim Securities a conseillé Kinderhook.