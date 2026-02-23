Les Européens exhortent Washington à un traitement juste sur les droits de douane

Illustration des drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne

Les partenaires des Etats-Unis ‌au sein du G7 ont exhorté lundi Washington à garantir un ​traitement équitable aux pays européens à la suite à la décision de la Cour suprême d'annuler une grande partie des droits de douane instaurés ​par le président Donald Trump l'an dernier, a indiqué lundi le cabinet du ministère français ​du Commerce extérieur, après une réunion ⁠en visioconférence des ministres du Commerce du G7.

Dans la foulée ‌de la décision de la plus haute juridiction américaine, Donald Trump a annoncé une surtaxe mondiale de 10% sur ​tous les produits importés, ‌qu'il a très vite portée à 15%. Cette surtaxe ⁠s'applique pour une durée de 150 jours.

"La situation est très mouvante, chacun attend d'en savoir plus sur les conséquences de cette décision", a ⁠indiqué le cabinet ‌du ministère français du Commerce extérieur. "Il faut traiter les Européens ⁠de manière juste, comme des partenaires et il faut donner ‌de la visibilité aux entreprises."

Un porte-parole de la Commission européenne ⁠a déclaré lundi que l'exécutif européen souhaitait obtenir, lors ⁠de la réunion ‌prévue au niveau du G7, des éclaircissements sur les implications des nouveaux ​développements en matière de droits ‌de douane pour les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis.

Bruxelles et Washington ont conclu en ​juillet dernier un accord commercial prévoyant des droits de douanes américains de 15% sur la plupart des biens en provenance ⁠de l'UE. Cet accord doit encore être ratifié par le Parlement européen.

Ce dernier a suspendu lundi le processus de ratification face à l'incertitude provoquée par les revirements dans la politique commerciale américaine.

(Rédigé par Leigh Thomas avec Inti Landauro et Philip Blenkinsop ; version française Tangi Salaün et Blandine Hénault, ​édité par Kate Entringer)