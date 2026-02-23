 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Européens exhortent Washington à un traitement juste sur les droits de douane
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 17:34

Illustration des drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne

Illustration des drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne

Les partenaires des Etats-Unis ‌au sein du G7 ont exhorté lundi Washington à garantir un ​traitement équitable aux pays européens à la suite à la décision de la Cour suprême d'annuler une grande partie des droits de douane instaurés ​par le président Donald Trump l'an dernier, a indiqué lundi le cabinet du ministère français ​du Commerce extérieur, après une réunion ⁠en visioconférence des ministres du Commerce du G7.

Dans la foulée ‌de la décision de la plus haute juridiction américaine, Donald Trump a annoncé une surtaxe mondiale de 10% sur ​tous les produits importés, ‌qu'il a très vite portée à 15%. Cette surtaxe ⁠s'applique pour une durée de 150 jours.

"La situation est très mouvante, chacun attend d'en savoir plus sur les conséquences de cette décision", a ⁠indiqué le cabinet ‌du ministère français du Commerce extérieur. "Il faut traiter les Européens ⁠de manière juste, comme des partenaires et il faut donner ‌de la visibilité aux entreprises."

Un porte-parole de la Commission européenne ⁠a déclaré lundi que l'exécutif européen souhaitait obtenir, lors ⁠de la réunion ‌prévue au niveau du G7, des éclaircissements sur les implications des nouveaux ​développements en matière de droits ‌de douane pour les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis.

Bruxelles et Washington ont conclu en ​juillet dernier un accord commercial prévoyant des droits de douanes américains de 15% sur la plupart des biens en provenance ⁠de l'UE. Cet accord doit encore être ratifié par le Parlement européen.

Ce dernier a suspendu lundi le processus de ratification face à l'incertitude provoquée par les revirements dans la politique commerciale américaine.

(Rédigé par Leigh Thomas avec Inti Landauro et Philip Blenkinsop ; version française Tangi Salaün et Blandine Hénault, ​édité par Kate Entringer)

G7
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 18:34

    Ce serait une oportunité de le revoir , à la baisse ! , puisque depuis le Groenland l'UE a démontré quel avait les outils pour ! , pour justement ètre juste

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank