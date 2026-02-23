 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent en baisse
information fournie par AFP 23/02/2026 à 17:45

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont reculé lundi, dans un contexte de retour des incertitudes commerciales après la décision vendredi de la Cour suprême américaine d'annuler une partie des droits de douane imposés par Donald Trump.

Francfort a perdu 1,06%, Paris 0,22% et Londres 0,02%.

Euronext CAC40

