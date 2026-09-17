Engie va fournir plus de 500 MW d'énergie renouvelable à Oracle au Texas

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* ENGIE VA FOURNIR PLUS DE 500 MW D'ÉNERGIE RENOUVELABLE AUX SITES D'ORACLE AU TEXAS
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(Rédaction de Gdansk)
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Un nouveau procès, intégrant des analyses-clés incriminant Nestlé pour des décharges sauvages près de ses usines d'eau en bouteille dans les Vosges, devra se tenir à Nancy, annulant de fait le premier procès tenu en mars, a jugé jeudi la cour d'appel de la ville. ... Lire la suite
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La direction de France Inter a proposé jeudi de transformer l'édito hebdomadaire contesté d'un responsable de Valeurs actuelles en un débat contradictoire, mais cette proposition n'a pas satisfait le personnel, qui maintient la grève pour le 21 septembre, a-t-on ... Lire la suite
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