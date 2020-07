Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-"Tout est ouvert" sur les 32% dans Suez, dit Clamadieu Reuters • 31/07/2020 à 11:25









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Engie ENGIE.PA envisage toutes les possibilités vis-à-vis de sa participation de 32% au capital de Suez SEVI.PA , a déclaré vendredi Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration de l'énergéticien, annonçant ainsi un changement de posture du groupe. Fin 2018, dans sa dernière communication formelle sur sa participation au capital de Suez, Engie avait confirmé mardi son intention de rester l'actionnaire de référence de la société, n°2 mondial de la gestion de l'eau et des déchets derrière Veolia VIE.PA . "Concernant Suez, je dirais que tout est ouvert tout comme pour d'autres positions similaires que nous détenons dans d'autres entités cotées", a déclaré vendredi Jean-Pierre Clamadieu lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Les rumeurs autour de la participation d'Engie au capital de Suez sont récurrentes depuis que le groupe a laissé expirer un pacte d'actionnaires sur le contrôle de la société en 2013. Engie, qui a prévu de se choisir un nouveau directeur général au mois de septembre, a par ailleurs annoncé vendredi une revue stratégique d'une partie de ses activités de services et un nouvel objectif de cessions. (Benjamin Mallet, édité par)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.24% SUEZ Euronext Paris +6.93% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.92%