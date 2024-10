Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: signe un partenariat avec OCP au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le Groupe OCP et Engie ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique du Groupe OCP et contribuer activement à celle du Royaume du Maroc.



'Ce Joint Development Agreement (JDA) représente une étape majeure permettant de lancer plusieurs projets ambitieux d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie, d'hydrogène et d'ammoniac verts, d'infrastructures électriques et de dessalement durable, mais aussi de déployer un agenda de Recherche & Innovation (R&I) autour de ces thématiques' indique le groupe dans son communiqué.



Le JDA vise en premier lieu à co-développer et gérer quatre projets industriels: le développement d'une capacité de production d'électricité issue de sources renouvelables, la création d'infrastructures électriques intra-sites reliées à ces nouvelles sources d'énergie renouvelable, le développement d'une capacité de production d'ammoniac vert et le développement de capacités de dessalement de l'eau.



Le JDA envisage également la création potentielle d'une joint-venture entre le Groupe OCP et Engie.



'Ensemble, nous contribuerons au développement de solutions énergétiques bas carbone, tout en consolidant l'écosystème industriel local. Cette collaboration positionnera nos deux groupes comme acteurs majeurs de la décarbonation du Royaume et renforcera la présence d'Engie au Maroc. ' a déclaré Catherine MacGregor, Directrice Générale d'Engie.





Valeurs associées ENGIE 15,73 EUR Euronext Paris -0,10%