Engie-Résultats en baisse au T1, objectifs confirmés

Le logo d'Engie à Paris

‌Engie a publié jeudi des résultats ​en baisse au titre du premier trimestre 2026, en raison notamment d'une base ​de comparaison élevée, et a confirmé ses ​objectifs annuels.

L'énergéticien français ⁠a redit dans un communiqué qu'il ‌prévoyait un résultat net récurrent part du groupe compris entre ​4,6 et ‌5,2 milliards d'euros en 2026, ⁠après avoir ajusté son objectif à la hausse fin février lors de ⁠l'annonce du ‌rachat du distributeur britannique d'électricité ⁠UK Power Networks (UKPN), dont la ‌finalisation est attendue ce ⁠jeudi.

Engie a enregistré à fin mars ⁠un bénéfice ‌avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire ​de 3,4 ‌milliards d'euros (-8,4% en variation brute, -6,6% en organique), un bénéfice ​avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 4,7 milliards (-13,6% en ⁠variation brute, -12,3% en organique) et un chiffre d'affaires de 20,6 milliards (-11,6% en variation brute, -9,5% en organique).

(Reportage Forrest Crellin, version française Benjamin Mallet ; édité par ​Nicolas Delame)