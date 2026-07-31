Engie relève sa prévision de résultat net pour 2026

Le groupe énergétique a annoncé vendredi relever ses objectifs financiers pour 2026, après avoir publié un bénéfice opérationnel semestriel légèrement supérieur aux attentes. Engie met en avant la contribution de ses investissements, de ses activités dans les énergies renouvelables et la flexibilité, ainsi que de ses infrastructures électriques.

Le groupe vise désormais un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,9 et 5,5 milliards d'euros en 2026, contre une précédente fourchette de 4,6 à 5,2 milliards d'euros. Il relève également son objectif d'Ebit hors nucléaire à 9,2-10,2 milliards d'euros, contre 8,7-9,7 milliards auparavant.

Au premier semestre, l'Ebitda hors nucléaire a progressé de 1,2% en données organiques, à 5,3 milliards d'euros, contre 5,1 milliards un an plus tôt, dépassant légèrement le consensus des analystes compilé par LSEG.

"Engie a réalisé un premier semestre très solide", a déclaré la directrice générale Catherine MacGregor, estimant que le groupe est bien placé pour bénéficier de l'accélération de l'électrification et de la demande en solutions bas carbone. Se disant confiante pour le second semestre, elle a justifié le relèvement de la guidance 2026 de résultat net récurrent part du groupe.