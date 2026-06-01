information fournie par Reuters • 01/06/2026 à 18:04

ENGIE obtient un financement export d’un mld d’euros couvert par Euler Hermes

ENGIE SA ENGIE.PA :

* UN FINANCEMENT EXPORT, BÉNÉFICIANT D’UNE GARANTIE D’EULER HERMES, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

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(Rédaction de Gdansk)