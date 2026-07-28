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ENGIE mobilise €25 mlns pour la reconstruction des forêts face aux incendies en France
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:58
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Engie SA ENGIE.PA :

* MOBILISE 25 MILLIONS D'EUROS POUR CONTRIBUER À LA RECONSTRUCTION DES FORÊTS FACE AUX INCENDIES QUI TOUCHENT LA FRANCE

Texte original https://tinyurl.com/3nj2ybx4 Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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