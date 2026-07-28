ENGIE mobilise €25 mlns pour la reconstruction des forêts face aux incendies en France

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* MOBILISE 25 MILLIONS D'EUROS POUR CONTRIBUER À LA RECONSTRUCTION DES FORÊTS FACE AUX INCENDIES QUI TOUCHENT LA FRANCE

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(Rédaction de Gdansk)