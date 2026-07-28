ENGIE mobilise €25 mlns pour la reconstruction des forêts face aux incendies en France

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Les Bourses mondiales ont misé mardi sur leurs valeurs sûres face au déclin du secteur des semi-conducteurs, tandis que le pétrole a poursuivi sa chute avec la pause des hostilités au Moyen-Orient. A Wall Street, le Dow Jones - à coloration industrielle - a gagné ...
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La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs opérant une rotation hors du secteur des puces au profit d'autres valeurs, tout en gardant un oeil sur la réunion de la Réserve fédérale (Fed), débutée dans la journée. Le Dow Jones, ...
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Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a indiqué mardi l'avocate des plaignantes, confirmant une information de Mediapart. Ces plaintes, pour agression sexuelle ...
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L'important incendie dans le département du Var qui a parcouru environ 4.500 hectares en huit jours, menaçant plusieurs villages, a été déclaré fixé mardi soir et un homme soupçonné d'une dizaine de départs de feu dans cette zone a été incarcéré, ont annoncé les ...
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