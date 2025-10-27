ENGIE et Meta étendent leurs accords sur l'énergie aux États-Unis avec un projet solaire de 600 MW au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant américain de la Big Tech Meta
META.O et ENGIE ENGIE.PA vont étendre leurs accords d'achat d'électricité (PPAs) à plus de 1,3 gigawatts (GW) avec l'ajout d'un nouveau projet solaire de 600 MW au Texas, a déclaré l'entreprise française de services publics lundi.
Meta achètera 100 % du projet Swenson Ranch Solar d'ENGIE, qui sera le plus grand actif d'ENGIE en Amérique du Nord et devrait commencer à fonctionner en 2027.
