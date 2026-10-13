Engie et CMA CGM s'associent pour produire du biométhane au Havre

Le groupe énergétique et l'armateur français ont signé un accord-cadre pour développer une unité de production de biométhane dans la zone industrialo-portuaire du Havre. A partir de 2029-2030, l'installation devrait fournir chaque année 7 000 tonnes de biométhane, soit 100 gigawattheures (GWh), à la flotte de CMA CGM, permettant d'éviter environ 23 000 tonnes d'émissions de CO? par an.

Engie pilotera le développement du projet, puis sa construction et son exploitation, sous réserve d'une décision finale d'investissement. CMA CGM y participera en tant qu'actionnaire minoritaire, via son fonds PULSE.

Produit à partir de déchets agricoles, d'élevage et ménagers, le biométhane permettra de réduire d'au moins 67% les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son cycle de vie par rapport aux carburants marins conventionnels. L'installation produira également 100 000 tonnes de digestat et permettra de récupérer 13 000 tonnes de CO? biogénique.

Ce projet s'inscrit dans l'objectif d'Engie de porter sa capacité annuelle de production de biométhane en Europe à 10 térawattheures (TWh) d'ici 2035, contre 1,2 TWh actuellement.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 0,3%, autour des 23 euros.