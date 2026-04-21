Engie discute avec l'administration Trump d'un remboursement pour les projets d'éoliennes en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Forrest Crellin

L'entreprise française Engie

ENGIE.PA est en pourparlers avec l'administration Trump au sujet d'un éventuel remboursement de ses concessions de projets éoliens en mer, compte tenu de l'opposition du président à cette technologie, a déclaré mardi la directrice générale Catherine MacGregor.

Tout accord ferait suite à la réorientation par la major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA de près d'un milliard de dollars (850 millions d'euros) des concessions éoliennes offshore vers la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis.

"Nous verrons ces termes, un accord est possible en fonction des discussions", a déclaré Catherine MacGregor lors d'un petit-déjeuner de presse.

"Mais honnêtement... il va y avoir un changement de gouvernement, et je pense que (les permis d'exploitation d'éoliennes en mer) reviendront", a-t-elle ajouté.

Engie a interrompu trois projets éoliens offshore américains en cours de développement et a comptabilisé des dépréciations pour sa coentreprise Ocean Winds depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'année dernière.

Donald Trump a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces, et son administration a pris des mesures pour augmenter la production nationale de combustibles fossiles.

"D'un point de vue économique, mais aussi en termes d'acceptation par le public, je crois fermement à l'énergie éolienne en mer. Bien sûr, il faut bien planifier les projets et impliquer les pêcheurs", a-t-elle déclaré.

(1 euro = 1,1759 $)