Engie dépasse les 10 GW de capacité de stockage dans le monde

Engie annonce avoir franchi le cap des 10 GW (gigawatts) de capacité de stockage dans le monde, son portefeuille mondial atteignant désormais 10,7 GW en exploitation et en construction, porté par la croissance des BESS (systèmes de stockage d'énergie par batterie) en Europe cet été.

Au cours des mois de juillet et août, le groupe énergétique a en effet accéléré le développement de son portefeuille européen de stockage par batteries, représentant une capacité additionnelle de 1,1 GW / 3,3 GWh dans sept pays (Pologne, Roumanie, Espagne, Belgique, Portugal, Royaume-Uni et Pays-Bas).

Le portefeuille mondial de stockage d'Engie atteint désormais 10,7 GW en exploitation et en construction, répartis entre des systèmes de stockage par batteries et des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), avec notamment des positions fortes en Europe (4,7 GW) et aux Etats-Unis (4,4 GW).

Confirmant ainsi son rôle d'acteur de premier plan dans les solutions de flexibilité, le groupe souligne que ce déploiement accéléré contribue à son ambition de développer un portefeuille diversifié d'actifs renouvelables et de stockage atteignant 95 GW d'ici 2030.