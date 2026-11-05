Engie confirme ses objectifs 2026 grâce notamment à ses activités britanniques UK Power Networks

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Engie a confirmé ses objectifs annuels, dans le haut de la fourchette, grâce à une bonne "exécution opérationnelle" et à la contribution du distributeur britannique d’électricité UK Power Networks ainsi que de bonnes conditions sur le marché du gaz, a-t-il annoncé jeudi.

Le résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) 2026 est désormais attendu dans le haut de la fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d'euros, a souligné l'énergéticien.

Le chiffre d’affaires a progressé de 2,5 % sur neuf mois, à 54,3 milliards d’euros.

"Engie a enregistré des résultats solides sur les neuf premiers mois de l'année, avec une croissance organique significative au cours des deux derniers trimestres, à laquelle s'ajoute désormais la contribution de UK Power Networks", a déclaré Catherine MacGregor, sa directrice générale, et ce "malgré un environnement macroéconomique volatil".

Le groupe a bénéficié d’une contribution "élevée" d’environ 400 millions d’euros de son plan de performance et d’une contribution d’Ebit (résultat opérationnel) de 452 millions de UK Power Networks depuis sa consolidation en mai 2026.

Engie a aussi profité de la hausse des prix du gaz sur les marchés. Le groupe bénéficie d'"une bonne performance de l’activité gaz soutenue par de bonnes conditions de marché et l’impact positif de la renégociation de contrats de gaz au premier semestre 2026 ainsi qu’une base de comparaison favorable", a-t-il expliqué.

Concernant le nucléaire en Belgique, Engie avait annoncé à la veille de la publication de ses résultats la prolongation d'un mois des négociations avec l'État belge en vue de lui céder ses centrales, car les deux parties divergent sur le prix de l'opération.

La date pour conclure un accord est désormais fixée au 12 décembre.

"Les discussions approfondies menées au cours des derniers mois entre Engie et l’État belge ont permis de progresser et de renforcer la compréhension mutuelle des enjeux", a indiqué le groupe jeudi.

"Des divergences significatives subsistent toutefois, notamment sur la valorisation de la transaction, et les parties souhaitent prendre le temps nécessaire pour tenter de rapprocher leurs positions", a-t-il ajouté.

Elles avaient annoncé fin avril entamer de telles discussions, l'État fédéral belge souhaitant assumer la "propriété directe" des centrales.

Engie exploitait en Belgique sept réacteurs via sa filiale belge, à Tihange, en région liégeoise (est), et Doel, près d'Anvers (nord). Mais seuls deux d'entre eux ont été prolongés au-delà de 2025, pour une durée de dix ans, aux termes d'un accord conclu en 2023 sous le précédent gouvernement belge.