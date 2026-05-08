Engie boucle en avance le rachat d'UK Power Networks au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 07:20
Pour rappel, il avait signé un accord en vue de cette acquisition pour une valeur d'equity de 10,5 MdsGBP (soit un multiple d'EBITDA 2027 estimé à environ 10 fois, incluant la contribution additionnelle des actifs non régulés), à la fin du mois de février.
"Avec 71 TWh d'électricité distribuée par an auprès de 8,5 millions de clients et 6 500 collaborateurs, UKPN est un leader de la distribution d'électricité au Royaume-Uni", précisait alors le géant énergétique français.
Selon Engie, cette opération constitue une étape majeure dans son ambition de devenir la meilleure utility de la transition énergétique et ancrera sa présence au Royaume-Uni, qui deviendra son 2e pays en termes d'activité.
Elle devrait avoir un impact positif immédiat sur ses résultats et être relutive dès la 1ère année complète suivant la finalisation de l'acquisition, tout en préservant ses engagements de notation de crédit et en soutenant sa politique de dividende.
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