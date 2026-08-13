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EnerSys bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 15:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions d'EnerSys, fournisseur de solutions de stockage d'énergie ENS , ont progressé de 13% pour atteindre 24,30 dollars ** ENS affiche un BPA ajusté de 3,66 dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,83 dollars – données compilées par LSEG ** Co. indique que sa croissance est portée par une forte demande dans les secteurs des centres de données, des communications, ainsi que de l'aérospatiale et de la défense

** Le chiffre d’affaires d’ENS au premier trimestre s’élève à 935,6 millions de dollars, contre 893 millions de dollars il y a un an

** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 955 et 995 millions de dollars et un BPA ajusté de 3,15 à 3,25 dollars

** En tenant compte de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une hausse de 27,2% depuis le début de l'année

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