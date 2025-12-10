 Aller au contenu principal
Energy Transfer annonce que la décision finale d'investissement pour Lake Charles LNG est attendue début 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

L'opérateur américain de gazoducs Energy Transfer ET.N a conclu suffisamment d'accords de vente de gaz naturel liquéfié pour prendre une décision finale d'investissement sur son projet Lake Charles LNG au début de l'année prochaine, a déclaré un dirigeant mercredi lors de la conférence Reuters Energy Live à Houston.

Energy Transfer a développé l'installation d'exportation de GNL en Louisiane, d'une capacité de 16,5 millions de tonnes métriques par an. Elle a déclaré le mois dernier qu'elle souhaitait vendre 80 % du projet à des partenaires financiers.

La commercialisation a été la partie la plus incertaine du projet, mais le travail est terminé et Energy Transfer a obtenu un volume suffisant pour prendre la décision finale d'investissement au début de l'année prochaine, a déclaré Amy Chen Davis, vice-présidente de Lake Charles LNG.

Mme Davis a déclaré qu'elle n'était pas très préoccupée par la possibilité d'une surabondance de l'offre de GNL à long terme, car la baisse des prix entraîne souvent une augmentation de la demande.

"Nous ne devons pas sous-estimer la capacité de la demande à rattraper l'offre", a-t-elle déclaré.

