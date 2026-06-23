Energy Fuels va racheter la société allemande VAC alors que la course aux aimants à terres rares s'intensifie

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* VAC fournit des produits magnétiques à plus de 1 000 clients

* Le directeur général Ross Bhappu a déclaré que cet accord permettait d’éviter les difficultés liées au démarrage

* Ara Partners va devenir le principal actionnaire d’Energy Fuels

(Rédaction complète, avec ajout de citations et de contexte) par Pooja Menon et Ernest Scheyder

Le producteur de terres rares Energy Fuels

UUUU.A va racheter l’allemand Vacuumschmelze dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 1,9 milliard de dollars, afin de devenir l’un des plus grands producteurs non chinois d’aimants utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et des énergies renouvelables.

La société américaine Energy Fuels se lance dans la course pour tirer parti des efforts déployés par Washington et ses alliés afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, leader du marché, qui a restreint ses exportations de minéraux stratégiques à mesure que les tensions commerciales avec l’Occident s’intensifiaient.

Les dirigeants du G7 ont déclaré la semaine dernière qu’ils visaient à réduire la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique de terres rares et d’aimants permanents à moins de 60 % d’ici 2030, l’objectif final étant de 50 %.

Energy Fuels, un producteur d’uranium destiné à l’industrie nucléaire, a annoncé qu’il verserait à la société de capital-investissement Ara Partners 718 millions de dollars en espèces, ainsi que 65,853 millions d’actions ordinaires d’Energy Fuels nouvellement émises, en échange de Vacuumschmelze

ONEQPV.UL , également connue sous le nom de VAC.

L'action Energy Fuels a chuté de 6,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse et était finalement en baisse de 2,3 %.

UN FABRICANT D'AIMANTS VÉTÉRAN

VAC, dont l’histoire remonte à plus de 100 ans, fournit des aimants à plus de 1 000 clients, dont General Motors GM.N , depuis ses sites situés en Allemagne, aux États-Unis, en Malaisie et dans d’autres pays.

Alors que des entreprises telles que MP Materials MP.N et USA Rare Earth USAR.O ont développé leurs propres activités dans le domaine des aimants, Energy Fuels a préféré racheter un producteur existant, a déclaré le directeur général Ross Bhappu à Reuters.

“Ce n’est pas un secteur dans lequel il est facile de se lancer. Ce n’est pas un secteur facile à comprendre,” a déclaré M. Bhappu, qui a pris les rênes de l’entreprise en avril.

“Il faut également beaucoup de temps pour que les clients acceptent ces produits magnétiques. VAC bénéficie déjà de cette acceptation de la part des clients.”

Ara Partners deviendra l’un des principaux actionnaires d’Energy Fuels, avec une participation d’environ 20 % et un siège au conseil d’administration, lorsque la transaction sera finalisée au début de l’année prochaine.

M. Bhappu a indiqué qu’Energy Fuels avait l’intention d’intégrer VAC et ses 3 600 employés, dont le directeur général Erik Eschen, tout en conservant la marque Vacuumschmelze.

Les usines existantes de VAC, dont une en Chine, resteront ouvertes, et des extensions sont prévues pour une usine qui a ouvert ses portes à la fin de l’année dernière en Caroline du Sud, a ajouté M. Bhappu.