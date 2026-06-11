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Energy Fuels bondit après avoir atteint son objectif annuel en matière d'uranium dès le milieu de l'année
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de la société minière Energy Fuels

UUUU.A affiche une hausse de 4,45 % à 14,23 $ avant l'ouverture du marché

** La société prévoit d'atteindre ses objectifs de production d'uranium pour l'ensemble de l'année d'ici le milieu de l'année

** Elle prévoit une production d'environ 1,6 million de livres d'uranium(3)O(8) au premier semestre 2026, ce qui se situe déjà dans la fourchette de ses prévisions pour l'ensemble de l'année

** La société indique que le coût des ventes devrait continuer à baisser en 2026

** L'usine de White Mesa achèvera le traitement actuel de l'uranium en juin et reprendra ses activités au quatrième trimestre 2026, indique-t-elle

** UUUU indique qu'elle vise à devenir un fournisseur de premier plan de terresrares non chinoises tout en maintenant des activités uranifères solides

** À la clôture d'hier, l'action a reculé de 5,85 % depuis le début de l'année

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