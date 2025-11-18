Energizer Holdings chute après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 novembre - ** Les actions du fabricant de piles Energizer Holdings ENR.N chutent de 16,65% à 19,88 $ après que la société ait manqué son estimation de bénéfice pour le quatrième trimestre
** Co annonce un bénéfice par action ajusté de 1,05 $ au quatrième trimestre, contre une estimation de 1,13 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG
** ENR prévoit un bénéfice par action ajusté de 3,3 à 3,6 $ pour l'année fiscale, contre une estimation de 3,73 $ par les analystes, selon des données compilées par LSEG
** "Le T1 2026 est plus fortement affecté par les coûts tarifaires temporaires et les efforts d'atténuation", selon la société
** A la dernière clôture, l'action avait chuté de 43,42% depuis le début de l'année
