ENERGISME : Résultats semestriels 2026 : ECO-HUB et Loamics participent à la progression des résultats du Groupe

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de +8%

Effet de levier sur une structure de coûts optimisée pour générer une forte amélioration de l'EBITDA [1] , du résultat d'exploitation et du résultat net

ECO-HUB confirme sa rentabilité et poursuit ses investissements de croissance dans un contexte de remontée des valorisations du secteur

LOAMICS confirme son passage à l'échelle industrielle, avec 1,35 million de patients intégrés à fin octobre 2026, et prépare sa montée en puissance commerciale dès 2027.

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) annonce ses résultats non audités du 1 er semestre de l'exercice 2026 [2] . Le Groupe démontre sa capacité à créer de la valeur au travers de ses deux domaines d'application avec un nouvel EBITDA semestre bénéficiaire pour ECO-HUB, sa filiale dédiée à la commercialisation des offres ECO et N'gage autour de l'intelligence énergétique, et une forte amélioration des résultats de Loamics, sa filiale dédiée au traitement et à l'analyse des données de santé. Ceci conforte l'ambition et le potentiel de valorisation à terme de l'une ou l'autre de ces activités.

EBITDA POSITIF POUR ECO-HUB QUI VOIT SA VALORISATION POTENTIELLE REMONTER

ECO-HUB confirme sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA positif de 174 K€ au premier semestre 2026, malgré les investissements engagés pour enrichir son offre technologique et préparer le déploiement commercial de son agent IA métier. Cette performance s'inscrit dans la stratégie de développement rentable qui repose sur deux axes complémentaires :

La priorité donnée aux revenus annuels récurrents (ARR) , offrant une meilleure visibilité sur l'activité et une rentabilité structurelle accrue ;

, offrant une meilleure visibilité sur l'activité et une rentabilité structurelle accrue ; La poursuite des investissements dans l'innovation technologique , notamment le développement et l'intégration d'un agent IA métier au sein de la plateforme N'Gage, destiné à renforcer la valeur ajoutée de l'offre, la fidélisation des clients et les perspectives de croissance commerciale.

Si ces orientations stratégiques ont temporairement pesé sur la rentabilité du premier semestre 2026, elles doivent permettre à ECO-HUB de consolider durablement son modèle économique, d'accélérer le développement de ses revenus récurrents et de renforcer son potentiel de création de valeur.

Dans le même temps, le Groupe constate une remontée progressive des multiples de valorisation des éditeurs de plateformes SaaS et un regain d'appétit des investisseurs pour ces modèles économiques après le trou d'air dit « SaaSpocalypse » du printemps 2026. Le Groupe et ses conseils ont donc décidé de temporiser dans le processus d'entrée au capital d'un partenaire industriel ou financier afin de déterminer la meilleure fenêtre d'opportunité pour maximiser la création de valeur pour les actionnaires.

LOAMICS AMÉLIORE DE 70% SON EBITDA ET CONFIRME SON PASSAGE À L'ÉCHELLE INDUSTRIELLE

L'autre événement majeur de ce premier semestre 2026 est la montée en puissance de Loamics, avec une progression de son EBITDA de 540 K€ entre le premier semestre 2025 et le premier semestre 2026.

Ces revenus reflètent la contribution de Loamics au consortium P4DP, dans le cadre du déploiement du premier entrepôt national de données de santé en médecine générale.

Après une première phase de validation et de montée en charge, les données de santé de 1,35 million de patients sont désormais intégrées dans la plateforme à fin octobre 2026, sous la responsabilité du Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE). Cette nouvelle dimension industrielle permet désormais aux partenaires du projet d'accélérer le déploiement des cas d'usage autour de trois priorités :

Contribuer au pilotage de la santé publique et à l'anticipation des crises sanitaires , grâce au développement de tableaux de bord offrant une vision en quasi-temps réel de l'état de santé des populations et de son évolution ; Mettre à disposition des chercheurs des environnements d'analyse performants et sécurisés , permettant l'étude de cohortes de patients à partir de données longitudinales de médecine générale ; Faciliter l'identification de patients éligibles aux essais cliniques , grâce à l'analyse de cohortes précisément caractérisées selon les critères d'inclusion, dans le respect du cadre réglementaire applicable.

Fort de cette infrastructure désormais opérationnelle à grande échelle, fruit de cinq années d'investissements, Loamics a constitué un actif stratégique de référence et dispose désormais des capacités industrielles nécessaires à sa commercialisation. Le Groupe aborde ainsi une étape déterminante de sa stratégie : transformer les investissements réalisés en revenus commerciaux récurrents, avec la perspective de premiers accords structurants dès 2027 et d'une contribution croissante de Loamics à la performance économique d'Energisme.

Dans ce cadre, Loamics a engagé des discussions commerciales avec plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème de la santé, notamment des institutions publiques et des groupes industriels privés des secteurs pharmaceutiques et des technologies de santé.

ENERGISME AMÉLIORE FORTEMENT SES RÉSULTATS

En K€ - normes françaises

Données consolidées non auditées S1 2025 [3] S1 2026 Variation Chiffre d'affaires 2 373 2 558 +185 EBITDA -1 056 -713 +343 dont ECO-Hub 297 174 -123 dont Loamics -745 -205 +540 Résultat d'exploitation -1 916 -1 419 +497 Résultat net -1 924 -1 524 +400

Energisme a atteint un nouveau record de chiffre d'affaires au 1 er semestre 2026, à 2 558 K€, en croissance de +8% par rapport au chiffre d'affaires enregistré sur le périmètre équivalent en 2025. La croissance des revenus générés par Loamics compense largement les arbitrages commerciaux réalisés par ECO-HUB.

Grâce à l'effet de cette croissance sur une base de coûts en constante optimisation, Energisme a généré un effet de levier sur ses résultats. Ainsi, l'EBITDA (+343 K€ entre le 1 er semestre 2025 et le 1 er semestre 2026), le résultat d'exploitation (+497 K€) et le résultat net (+400 K€) s'inscrivent en nette amélioration.

ASSAINISSEMENT DU BILAN

Le premier semestre 2026 a également été marqué par une amélioration significative de la structure financière du Groupe, fruit des actions engagées par la nouvelle direction depuis 2024.

Grâce à la levée de fonds de 5 M€ réalisée au cours du semestre (3 M€ en capital et 2 M€ en obligations convertibles), Energisme a renforcé ses fonds propres, consolidé sa trésorerie et allongé la maturité de sa dette financière. Au 30 juin 2026, l'endettement financier net du Groupe ressortait à 5 071 K€, pour une trésorerie brute de 1 949 K€ et des capitaux propres de -1 084 K€. La dette financière brute est désormais très majoritairement constituée d'emprunts obligataires à long terme, qui comportent des facultés de conversion en capital. Pour rappel, les obligations émises au premier semestre 2026, à hauteur de 2 M€, pourront être converties en actions Energisme, à un cours de 8,80 €, ou en actions Loamics, sur la base d'une valorisation minimale de la filiale de 20 M€.

La direction entend poursuivre activement les efforts d'assainissement du bilan et de renforcement des fonds propres, afin d'accompagner au mieux les prochaines étapes de développement et de valorisation de ses deux filiales.

Energisme : la donnée au cœur de la performance métier

Depuis plus de vingt ans, Energisme développe des plateformes de données destinées à transformer les informations complexes en décisions à forte valeur ajoutée.

Le Groupe valorise aujourd'hui son savoir-faire au travers de deux plateformes technologiques au service de besoins métiers critiques :

ECO-HUB , dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ;

, dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ; LOAMICS , dédiée à la structuration et à la valorisation des données de santé pour la recherche et les acteurs de santé.

Grâce à ces deux plateformes verticales, Energisme rend possible la montée en puissance de l'intelligence artificielle en fournissant ce qui constitue son principal facteur différenciant : des données fiables, structurées, historisées et enrichies par une expertise métier.

Cotée sur Euronext Growth Paris (ALNRG), l'action Energisme est éligible au PEA et au PEA-PME.

Plus d'informations sur : energisme.com/investisseurs

CONTACTS

ENERGISME

investisseurs@energisme.com

ACTUS finance & communication

energisme@actus.fr

[1] EBITDA = résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et dépréciations

[2] Le rapport financier semestriel est mis à disposition sur le site Internet de la Société

[3] Les données consolidées du 1 er semestre 2025 divergent des données publiées en 2025 qui ne concernaient que le périmètre social