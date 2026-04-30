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ENERGISME : Résultats annuels 2025 : Energisme a tenu tous ses engagements
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 18:45

• Chiffre d’affaires consolidé en croissance de +11%
• EBITDA positif pour le périmètre opérationnel ECO-HUB en année pleine
• Premiers revenus et amélioration sensible de l’EBITDA de Loamics
• Très nette amélioration de l’EBITDA consolidé, du résultat d’exploitation et du résultat net
• Renforcement de la structure financière post-clôture pour continuer à accompagner la création de valeur de Loamics
• Avancées des discussions en vue d’une valorisation d’ECO-HUB

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) annonce ses résultats audités de l’exercice 2025 et fait un point sur ses dernières avancées stratégiques.

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