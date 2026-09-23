ENERGISME : LOAMICS franchit le cap du million de patients et entre dans une nouvelle phase de création de valeur

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG) annonce une nouvelle étape dans le développement de sa filiale Loamics, dédiée à la structuration et à l'exploitation efficiente des données de santé pour la recherche et les acteurs de santé, au sein d'infrastructures souveraines.

Comme annoncé au premier semestre 2026, Loamics a mis en production le premier entrepôt national de données de santé en médecine générale dans le cadre du Consortium P4DP dont le responsable de traitement est le Collège National des Généralistes Enseignants.

Après une première phase de validation et de montée en charge, les données de santé de plus d'un million de patients sont désormais intégrées dans la plateforme , contre environ 100 000 patients annoncés au début du mois de juin 2026.

Cette nouvelle échelle permet désormais à Loamics, après plusieurs années consacrées au développement et au déploiement de son infrastructure technologique, d'entrer dans une nouvelle phase consacrée au développement des usages et services rendus possibles par cette infrastructure au bénéfice des acteurs de santé et de la recherche.

>1 MILLION DE PATIENTS ET PLUSIEURS ANNÉES D'HISTORIQUE MÉDICAL

La valeur de l'entrepôt ne réside pas uniquement dans le nombre de patients intégrés, mais également dans la profondeur et la dimension longitudinale des données disponibles (certains dossiers disposant de près de vingt années d'historique médical).

Cette profondeur permet de dépasser une photographie ponctuelle de l'état de santé d'une population pour étudier les parcours de soins, leur évolution dans le temps et l'apparition de tendances sanitaires. La combinaison d'une population de plus d'un million de patients, de données issues de la médecine générale et d'une profondeur historique significative ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche et l'analyse de données de santé en vie réelle.

P4DP, né d'un partenariat public-privé financé dans le cadre de France 2030, constitue progressivement une infrastructure nationale de données de soins primaires permettant de répondre à des besoins jusqu'alors difficiles à satisfaire à cette échelle.

Dans ce dispositif, Loamics porte la plateforme technologique permettant la collecte, la pseudonymisation, la structuration, l'historisation et l'analyse des données avec un hébergement souverain qui répond aussi aux exigences du cadre réglementaire applicable aux données de santé.

TROIS SECTEURS ADRESSABLES À PARTIR DE 2027

Le franchissement du cap du million de patients permet à Loamics d'aborder une nouvelle étape de son développement autour de trois secteurs complémentaires.

Anticiper les futures crises sanitaires en contribuant au pilotage de la santé publique

Loamics entend mettre son savoir-faire technologique au service des acteurs publics de santé, en commençant par les médecins participants, en développant des tableaux de bord pour offrir une vue en temps réel de la santé de la population et des analyses de données de santé en vie réelle. Ces outils ont vocation à permettre l'analyse d'indicateurs sanitaires à différentes échelles territoriales et de leur évolution dans le temps, afin notamment d'améliorer la compréhension de l'état de santé des populations et des parcours de soins.

Des échanges sont engagés avec différents acteurs institutionnels autour de ces nouveaux usages.

Offrir un outil ultra-performant aux chercheurs

Loamics prévoit également de déployer des environnements de recherche sécurisés permettant de travailler sur des cohortes de patients correspondant aux critères définis par des projets de recherche dans un cadre réglementaire strict d'accès aux données. L'accès aux données est notamment soumis à l'examen d'un comité scientifique et éthique, indépendant de Loamics. Cette capacité à identifier et étudier des cohortes à partir de données longitudinales de médecine générale ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche.

Des premières demandes d'accès s'inscrivent d'ores et déjà dans le cadre de projets de recherche académique bénéficiant de financements de Bpifrance.

Accélérer l'accès des patients aux essais cliniques

L'analyse de cohortes précisément caractérisées pourrait contribuer à faciliter l'identification de patients répondant aux critères d'inclusion de certains essais cliniques et, sous réserve des autorisations et consentements applicables, à accélérer leur recrutement. Cet usage répond à un enjeu important pour les industriels de santé, confrontés à la complexité et aux délais nécessaires pour identifier les populations correspondant à leurs protocoles de recherche.

Des discussions sont d'ores et déjà engagées avec différents acteurs institutionnels et industriels en vue de premiers projets susceptibles d'être déployés prochainement.

LOAMICS : UNE CONTRIBUTION CROISSANTE À LA PERFORMANCE DU GROUPE

La transformation engagée par Energisme conduit désormais le Groupe à s'organiser autour de deux activités opérationnelles disposant chacune de leur propre marché et de leur propre trajectoire de développement : Eco-Hub dans l'énergie et Loamics dans la santé.

Cette évolution accompagne la transformation progressive du modèle économique du Groupe engagée en 2024 et la diversification de ses sources de revenus :

Concernant Eco-Hub, Energisme poursuit la réflexion stratégique engagée autour de la valorisation de sa participation et des différentes options susceptibles d'accompagner son développement, notamment au travers de l'entrée d'un partenaire industriel ou financier ;

Parallèlement, Loamics entre désormais dans une phase de développement appelée à générer de nouvelles sources de chiffre d'affaires pour le Groupe à compter de 2027.

Après plusieurs années consacrées au développement et au déploiement de la plateforme, le franchissement du cap du million de patients permet à Loamics d'aborder cette nouvelle étape autour des trois marchés identifiés : le pilotage de la santé publique, la recherche et les essais cliniques.

Energisme anticipe ainsi une montée en puissance progressive de l'activité de Loamics et sa contribution significative au chiffre d'affaires du Groupe à compter de 2027.

Cette évolution doit permettre au Groupe de poursuivre le développement de ses activités et la diversification de ses sources de revenus indépendamment des options stratégiques qui pourront être retenues concernant Eco-Hub.

Energisme : la donnée au cœur de la performance métier

Depuis plus de vingt ans, Energisme développe des plateformes de données destinées à transformer les informations complexes en décisions à forte valeur ajoutée.

Le Groupe valorise aujourd'hui son savoir-faire au travers de deux plateformes technologiques au service de besoins métiers critiques :

ECO-HUB , dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ;

, dédiée à la donnée énergétique, à son exploitation par l'intelligence artificielle et à l'optimisation de la performance des bâtiments et des infrastructures ; LOAMICS , dédiée à la structuration et à la valorisation des données de santé pour la recherche et les acteurs de santé.

Grâce à ces deux plateformes verticales, Energisme rend possible la montée en puissance de l'intelligence artificielle en fournissant ce qui constitue son principal facteur différenciant : des données fiables, structurées, historisées et enrichies par une expertise métier.

Cotée sur Euronext Growth Paris (ALNRG), l'action Energisme est éligible au PEA et au PEA-PME.

Plus d'informations sur : energisme.com/investisseurs

CONTACTS

ENERGISME

investisseurs@energisme.com

ACTUS finance & communication

energisme@actus.fr