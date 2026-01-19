Energisme crée ECO-HUB pour valoriser ses actifs en participant à la concentration à venir du secteur

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce avoir franchi une étape stratégique avec le succès de la finalisation de son activité opérationnelle dédiée à la commercialisation des offres ECO et n’gage autour de l’intelligence énergétique au sein de la société ECO-Hub détenue à 100%. L’ambition affichée est ainsi de participer à la concentration à venir du secteur.



Pour rappel, au 1er semestre 2025, le périmètre ECO-Hub a d’ores et déjà généré un EBITDA positif de +297 K€ pour un chiffre d’affaires de 2 453 K€, essentiellement constitué de contrats d’abonnement récurrents. La filiale devrait également afficher un EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice 2025.



Par cette opération de filialisation, Energisme confirme sa stratégie de valorisation de ses actifs et espère ainsi optimiser la structure financière et réduire les besoins de financement au niveau de la société Energisme et ainsi préserver les intérêts des actionnaires. Pour rappel, Energisme a annoncé début janvier 2026 avoir finalisé son plan de financement.



Dans ce contexte, le Groupe reste ouvert à toute opportunité d’opération stratégique ciblée avec cette nouvelle entité, afin d'accélérer son développement et de consolider sa position sur le marché de l'intelligence énergétique. À ce titre, CIC Conseil, la banque d’affaires du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a été mandaté afin d’organiser au mieux cette démarche.