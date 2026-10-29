ENENSYS TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial des solutions efficientes de distribution de contenus et de connectivité pour le Media & Entertainment et les Critical Communications, Defense & Space, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet https://www.enensys.com/fr/le-groupe-enensys/espace-investisseurs/documents-financiers/
Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2026 le 21 janvier 2027
À propos du Groupe ENENSYS Technologies :
Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le pôle Media & Entertainment (NextGen Broadcast : diffusion terrestre et satellite nouvelle génération, Advanced Streaming et publicité ciblée, supervision et sécurisation des flux vidéo) et le pôle Critical Communications, Defense & Space (communications critiques et connectivité satellitaire) .
Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).
|Contacts
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Guillaume Le Floch
Relations Investisseurs/Analystes
Tél : 01.53.67.36.70
enensys@actus.fr
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Fatou-Kiné N'Diaye
Relations Presse
Tél : 01.53.67.36.34
fndiaye@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : xXBqZJ2baJrFnm9tk5ptbpNkZmyWmmOcZ2nImpNpk5+acGpkyWxjnMeSamlilWxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101076-enensys-mad-rfs-2026.pdf
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