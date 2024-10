Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: la filiale colombienne obtient un prêt de 300 M$ information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - Enel annonce que sa filiale Enel Colombia a obtenu un prêt en pesos colombiens équivalent à 300 millions de dollars de la Banque européenne d'investissement (BEI), en partenariat avec SACE (une société italienne d'assurance et de services financiers) afin de soutenir le développement des énergies renouvelables et des réseaux en Colombie.



Ce prêt, couvert par une garantie de SACE, financera notamment les centrales solaires Guayepo I et II, ainsi que l'expansion des réseaux de distribution.



L'accord, inscrit dans le cadre du programme Global Gateway de la Commission européenne, marque une première collaboration entre la BEI, SACE et Enel pour des projets de développement durable.



' Cet accord démontre notre engagement envers le développement durable ', a déclaré Stefano De Angelis, directeur financier d'Enel.





