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Enel conclut un financement d'un milliard d'euros avec Euler Hermes, Citi et HSBC
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 15:47

Le groupe Enel a signé un accord visant à accorder un financement multi-emprunteur et multidevises auprès de Citi, HSBC et Euler Hermes pour un montant allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

L'accord repose sur la relation commerciale mondiale du Groupe avec les fournisseurs allemands et vise à répondre aux besoins financiers liés aux investissements durables du Groupe Enel liés à un portefeuille d'achats et de fournisseurs.

Cette solution s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe visant à diversifier ses sources de financement et permet une répartition flexible des recettes, pouvant être utilisées à la fois en euros et en dollars américains.

Une première tranche, s'élevant à 580 millions de dollars américains (équivalent à environ 500 millions d'euros), a été signée par Enel Finance International (EFI).

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