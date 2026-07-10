Enel conclut un financement d'un milliard d'euros avec Euler Hermes, Citi et HSBC

Le groupe Enel a signé un accord visant à accorder un financement multi-emprunteur et multidevises auprès de Citi, HSBC et Euler Hermes pour un montant allant jusqu'à 1 milliard d'euros.

L'accord repose sur la relation commerciale mondiale du Groupe avec les fournisseurs allemands et vise à répondre aux besoins financiers liés aux investissements durables du Groupe Enel liés à un portefeuille d'achats et de fournisseurs.

Cette solution s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe visant à diversifier ses sources de financement et permet une répartition flexible des recettes, pouvant être utilisées à la fois en euros et en dollars américains.

Une première tranche, s'élevant à 580 millions de dollars américains (équivalent à environ 500 millions d'euros), a été signée par Enel Finance International (EFI).