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Enel a finalisé l'acquisition d'un portefeuille de centrales solaires aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 09:54
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Enel a finalisé l'acquisition auprès d'Excelsior Energy Capital d'un portefeuille de centrales solaires, situées aux États-Unis.

Ces centrales solaires représentent une capacité installée totale de 810 MW et une production moyenne attendue d'environ 1,6 TWh par an. Cette acquisition porte sur un montant d'environ 760 millions de dollars américains, qui inclut les ajustements habituels pour ce type de transactions.

La contrepartie de l'acquisition est financée par les flux de trésorerie des opérations courantes.

La transaction fait suite aux accords signés en février 2026, qui prévoient l'acquisition d'un portefeuille de centrales éoliennes et solaires d'une capacité installée totale de plus de 1 GW, pour une valeur d'entreprise correspondant à 100% de l'ensemble du portefeuille d'environ 1,3 milliard de dollars américains.

La clôture de l'acquisition des 205 MW restants de capacité éolienne incluse dans les accords est attendue d'ici le quatrième trimestre 2026.

L'acquisition devrait générer un effet positif d'environ 90 millions de dollars américains par an sur l'EBITDA ordinaire consolidé du groupe Enel.

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