Endesa a publié des résultats légèrement supérieurs aux attentes, Oddo BHF réitère son conseil
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 11:13
"À périmètre constant, l'EBITDA a progressé de 9 % pour atteindre 5,756 milliards d'euros (contre 5,56 milliards d'euros attendus par Oddo BHF et une moyenne de consensus FactSet de 5,59 milliards d'euros)" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF estime que la performance opérationnelle a été dynamisée par l'activité de production et de fourniture, portée par la bonne performance du secteur gazier, la stabilité des marges de fourniture d'électricité (gaz et électricité) malgré la hausse des coûts des services auxiliaires et la hausse des volumes d'hydroélectricité malgré la baisse des volumes d'éolien et de solaire et la diminution des prix de rachat.
Le plan stratégique est axé sur la croissance par le biais d'investissements dans le réseau, en hausse de 40 % par rapport au plan précédent.
Selon Oddo BHF, l'EBITDA 2028 devrait atteindre entre 6,2 et 6,5 milliards d'euros (contre 5,88 milliards d'euros attendus et un consensus FactSet de 5,7 milliards d'euros), sous-tendant un TCAC de 4 %.
"La fourchette cible de BPA 2028 est de 2,5 à 2,6 euros (contre nos estimations de 2,17 euros et un consensus FactSet de 2,05 euros), sous-tendant un TCAC de 5 % (rachat d'actions inclus), pour un bénéfice net de 2,5 à 2,6 milliards d'euros, sur la base d'un TCAC de 4 %" rajoute le bureau d'analyse.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/02/2026 à 11:13:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Flotte fantôme russe : Moscou cherche à "déstabiliser" l'Europe, selon le chef d'état-major de la Marine française
"À peu près un bateau ou un sous-marin russe passe le long de nos côtes chaque semaine", a souligné l'amiral Vaujour. La Russie utilise environ "un millier" de navires de sa "flotte fantôme" pour contourner les sanctions européennes, mais également pour tenter ... Lire la suite
-
par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario Forvia a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue ... Lire la suite
-
La Française Gisèle Pelicot, figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles et qui présente ses mémoires au Royaume-Uni, a été reçue lundi par la reine Camilla.
-
"Reprendre en main politiquement la question agricole, ça passe par une révision de la Constitution", déclare Bruno Retailleau, président des Républicains, devant la presse, avant sa visite du Salon de l'agriculture 2026. L'ancien ministre de l'Intérieur souhaite ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer