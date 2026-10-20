Encore du rouge attendu en Europe

En baisse hier, les places européennes devraient poursuivre sur cette tendance ce matin à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 à Paris devrait reculer d'environ 1%, et à Francfort, le DAX 40 est prévu en repli de près de 0,45%.

La veille, les places financières du Vieux Continent avaient été emportées par les inquiétudes qui entourent la France après les manifestations et les violences qui ont eu lieu le week-end dernier. Le CAC 40 avait notamment cédé 1,11%. Les craintes de violences sont toujours bien présentes, Paris, Lyon, Bordeaux, Lille ou encore Nantes ont mis en place des couvre-feux dans certains quartiers.

Le gouvernement se retrouve face à un dilemme entre lâcher du lest pour apaiser la colère de la population face à la vie chère, et satisfaire ses partenaires européens en se serrant la ceinture.

La crainte des investisseurs s'est matérialisée sur le marché obligataire où le rendement de l'obligation française à 10 ans a nettement progressé hier, ce qui souligne le fait que la qualité de la signature de la France se dégrade. Ce matin, le rendement de cette même obligation reste à un niveau élevé à 4,93%, contre 3,454% pour celui de l'Allemagne. A titre de comparaison, au moment de la clôture en Europe hier, ils étaient respectivement à 4,936% et 3,465%.

Hier soir, outre-Atlantique, les marchés ont été relativement calmes, à l'exception du Nasdaq 100 ( 1,17%) qui a profité d'un rebond du secteur des semi-conducteurs et des grosses entreprises de la technologie. De son côté, le Dow Jones n'a cédé que 0,07% et le S&P 500 s'est adjugé 0,41%.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs auront un programme chargé aujourd'hui. Dès 11h, ils surveilleront l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne pour le mois d'octobre, puis, aux Etats-Unis, il y aura plusieurs statistiques sur l'immobilier à 14h30. Les intervenants regarderont principalement les mises en chantier et les permis de construire, le tout pour le mois de septembre.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,16%) et se négocie contre 1,1232 dollar.

Du côté des matières premières, le prix du pétrole est également en hausse. A New York, le WTI avance de 0,49%, à 98,67 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 0,54%, à 109,79 dollars.

Dans l'actualité des sociétés

Au niveau des sociétés, plusieurs publications d'entreprises sont déjà à digérer.

A Paris, Virbac a dévoilé hier soir une nette accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et vise le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

En Belgique, Solvay a lancé un avertissement sur ses résultats annuels. Le chimiste a précisé que sa performance a été directement affectée par les tensions au Moyen-Orient et les difficultés opérationnelles d'un site en Arabie saoudite.

Les investisseurs surveilleront également Publicis qui a conclu un accord avec la Federal Trade Commission dans le cadre du rachat de LiveRamp. Ce rapprochement s'appuie sur des compromis pris en amont par le groupe français pour répondre aux exigences antitrust.

De son côté, bioMérieux a obtenu le feu vert de l'Organisation mondiale de la santé pour son test BioFire afin d'accélérer le diagnostic différentiel face à l'épidémie de maladie à virus Ebola.

Plus tard dans la journée, aux Etats-Unis, il faudra se concentrer sur les publications de SpaceX, GE Aerospace, Netflix, RTX Corporation ou encore 3M.