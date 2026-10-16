Encaisser ses gains : la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs entraîne le Nasdaq et le S&P 500 vers des pertes hebdomadaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule, le S&P 500 clôture en baisse de 1,1 %; le Nasdaq s'effondre de 2,2 %

* Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie mène la hausse

* Le dollar, l'or et le bitcoin reculent; le brut américain gagne >3 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 5,09 %

16 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

ENCAISSEZ VOS GAINS: LA CHUTE DES SEMI-CONDUCTEURS ENTRAÎNE LE NASDAQ ET LE S&P 500 VERS DES PERTES HEBDOMADAIRES

Wall Street a clôturé en baisse vendredi, la faiblesse observée en début de séance s’étant accentuée au fil de la journée.

La faute en revient à la chute des valeurs des semi-conducteurs.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, enregistrant la plus forte chute en pourcentage. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq ont affiché des pertes hebdomadaires, tandis que le Dow .DJI a terminé en hausse par rapport à la clôture de vendredi dernier.

L’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Philadelphia SE) .SOX , ancien leader du marché et indicateur de référence de l’IA, a chuté de 11,4 % sur la semaine, clôturant à 23,9 % en dessous de son plus haut historique atteint le 22 juin. La vague de ventes qui a frappé le SOX pendant huit jours marque sa plus longue série de baisses depuis la crise financière.

Malgré tout, l’indice affiche toujours une hausse de 57,2 % depuis le début de l’année, contre un gain de 11,9 % pour le S&P 500 sur la même période.

Les cours du pétrole , qui ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Iran, ébranlant les marchés mondiaux et suscitant par la même occasion des craintes généralisées d’inflation, ont bondi en raison des incertitudes persistantes concernant l’approvisionnement, liées aux troubles au Moyen-Orient.

Le WTI à échéance la plus proche CLc1 et le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 3,5 % et 3,7 % respectivement.

Sur le plan économique, les prix à l’importation ont enregistré leur plus forte hausse annuelle depuis plus de quatre ans, et la production industrielle a largement dépassé les estimations des analystes. Ces deux éléments ont conforté l’idée que l’inflation est trop élevée pour la Fed et que l’économie est suffisamment solide pour résister à l’effet modérateur du resserrement monétaire sous forme de hausses des taux d’intérêt.

La semaine prochaine sera marquée par la publication d’une multitude de données sur le marché immobilier (NAHB), les mises en chantier et les permis de construire ainsi que les ventes de logements en attente), ainsi que l’indice PMI flash et l’indice préliminaire de confiance des consommateurs du mois en cours, publié par l’Université du Michigan.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 45 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 84 % ont affiché des bénéfices supérieurs aux prévisions, selon les données de LSEG.

Tesla TSLA.O , Meta Platforms META.O , IBM IBM.N et Netflix NFLX.O figurent parmi les nombreuses entreprises qui devraient publier leurs résultats la semaine prochaine, aux côtés d’une multitude de grands noms du secteur industriel tels que United Airlines UAL.O , Union Pacific UNP.N et General Motors GM.N .

Voici un ENQUÊTE des cours de clôture:

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS AUX ÉTATS-UNIS ÉVOLUENT À PEINE, MAIS UNE SEMAINE CHARGÉE S'ANNONCE CLIQUEZ ICI

LE PESSIMISME DE L'AAII AUGMENTE À MESURE QUE LES INVESTISSEURS SE MONTRENT PLUS PRUDENTS CLIQUEZ ICI

LE SPECTACLE EN DIRECT S'IMPOSE COMME LE GRAND GAGNANT DE L'ÈRE DU STREAMING CLIQUEZ ICI

DOUBLE PUBLICATION DE DONNÉES: PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PRIX À L'IMPORTATION CLIQUEZ ICI

LES CONTRAINTES ÉNERGÉTIQUES CRÉENT DE NOUVEAUX GAGNANTS DANS LE BOOM DE L'IA CLIQUEZ ICI

WALL STREET EN HAUSSE ET EN BAISSE ALORS QUE LA VENTE MASIVE DE PUCE ÉLECTRONIQUES SE POURSUIT CLIQUEZ ICI

SELON MIZUHO, UN CONGRÈS AMÉRICAIN DIVISÉ APRÈS LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT DE 2026 POURRAIT STIMULER LES VALEURS DU SECTEUR DE LA SANTÉ CLIQUEZ ICI

LA CHUTE DE SEPT JOURS DES VALEURS DU SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS MET L'ACCENT SUR UN RETOUR DE TENDANCE CLIQUEZ ICI

L'IMPORTANCE DES TAUX D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR DE L'IA CLIQUEZ ICI

DÉJÀ-VU POUR LE CAC 40 CLIQUEZ ICI

QUELLE SUITE POUR LE SECTEUR DE L'IA? CLIQUEZ ICI

LE STOXX 600 S'ORENTE VERS UNE HAUSSE HEBDOMADAIRE CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: LES CONTRATS À TERME EN HAUSSE, LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'APAIENT CLIQUEZ ICI

LE CALME EST RETOURNÉ APRÈS LE CHOC COREWEAVE, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS? CLIQUEZ ICI