ENCADRÉ-Warsh est confirmé à la présidence de la Fed, alors que l'inflation ne cesse de grimper

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Le Sénat américain a voté mercredi la confirmation de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale, ouvrant ainsi la voie à cette prise de fonction pour cet avocat, financier et ancien gouverneur de banque centrale. Warsh, âgé de 56 ans, prendra ses fonctions alors que l'inflation est en hausse et que les marchés s'interrogent sur l'orientation probable de la politique de la banque centrale , tandis que le président Donald Trump réclame une baisse des taux d'intérêt. La flambée des prix du pétrole depuis le début de la guerre en Iran a fait basculer les anticipations des investisseurs vers une possible hausse des taux d'ici la fin de l'année. La fourchette cible actuelle de la Fed pour les coûts d'emprunt à court terme est comprise entre 3,50% et 3,75%. Le Sénat a confirmé mardi la nomination de Warsh pour un mandat de 14 ans en tant que gouverneur de la Réserve fédérale et a ouvert la voie au vote visant à approuver la nomination de Warsh pour un mandat concomitant de quatre ans à la présidence de la Fed. Sa prestation de serment pour ces deux fonctions attend les signatures finales de la Maison Blanche sur les documents envoyés par le Sénat. Le mandat de Jerome Powell à la présidence prend fin vendredi.

Warsh a déclaré qu'il prévoyait un "changement de régime" à la Fed, notamment en renforçant la coordination avec le département du Trésor et l'administration Trump sur les politiques non monétaires et en engageant la Fed sur la voie d'un bilan réduit, ce qui, selon lui, devrait permettre d'abaisser le taux directeur.

COMMENTAIRES:

RYAN SWIFT, STRATÈGE EN CHEF POUR LES OBLIGATIONS AMÉRICAINES, BCA RESEARCH, MONTREAL:

"Il existe actuellement un risque important en termes d'anticipations d'inflation. Si l'on examine par exemple le taux d'inflation d'équilibre des TIPS à 10 ans, celui-ci reste raisonnablement bien ancré et compatible avec un retour de l'inflation vers son objectif à terme. Mais il a augmenté récemment et se situe certainement près de la limite supérieure de cette fourchette depuis 2023. Et on voit bien qu'il y a un risque réel qu'il s'envole. Je pense donc que si Kevin Warsh, dès ses premières déclarations, avance ces arguments accommodants sur la manière dont la Fed pourrait baisser les taux d'intérêt, cela posera un gros problème au marché obligataire.

"Cela risquerait vraiment de faire exploser ces anticipations d'inflation et de nous faire perdre en quelque sorte le contrôle de la partie longue de la courbe des taux, ce qui serait un gros problème. Dans mon scénario de base, je ne pense pas qu'il fera cela. Mais c'est certainement un risque énorme à l'heure actuelle. Il doit absolument changer de ton, sinon nous allons avoir des problèmes sur le marché obligataire.

"Maintenant qu'il a été confirmé à son poste, je serais très surpris s'il commençait à plaider en faveur de baisses de taux dans un avenir proche. Je serais très choqué s'il le faisait, car je dirais qu'il est vraiment difficile de construire un argumentaire économique pour soutenir cette thèse."

PHIL BLANCATO, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, OSAIC, NEW YORK:

"Les marchés considèrent probablement la confirmation de Kevin Warsh comme le signe d'une Fed davantage axée sur l'inflation, compte tenu de ses critiques de longue date selon lesquelles les décideurs politiques sont restés trop accommodants pendant trop longtemps après la pandémie.

"Les investisseurs pourraient également interpréter son leadership comme un signe en faveur d'une moindre intervention sur les marchés et d'un bilan plus restreint de la Fed, ce qui pourrait conduire à terme à un environnement de taux davantage dicté par les marchés.

"Dans le même temps, la présence continue de Powell au sein du conseil d'administration pourrait contribuer à apaiser les craintes et à éviter des changements brusques de politique, créant ainsi une transition qui s'apparente davantage à une évolution qu'à un changement complet de régime.

"En fin de compte, la confirmation de Warsh suggère que la Fed pourrait devenir plus attentive à l'inflation et moins interventionniste au fil du temps. La grande question pour les marchés est de savoir s'il gouvernera de manière indépendante ou s'il s'alignera davantage sur les pressions de la Maison Blanche en faveur d'une baisse des taux, d'autant plus que Trump a publiquement plaidé en faveur de réductions."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, IG GROUP, LONDRES:

"Ce sera pour le moins divertissant si Warsh doit finir par relever les taux à un moment donné cette année. Je pense que l'on s'attend toujours à ce que la hausse du pétrole reste modérée et à ce qu'un accord sur l'Iran soit conclu sous une forme convenable. Mais cela semble lointain pour l'instant, car les parties ne discutent même pas de la possibilité de discuter, mais les données sur l'inflation alertent clairement tout le monde sur le fait que nous allons devoir faire face à un retour des pressions inflationnistes, au moins dans une certaine mesure.

"Et même si la Fed ne s'inquiète pas outre mesure de ne pas atteindre son objectif d'inflation – car elle ne s'en est pas approchée depuis un certain temps et se concentre davantage sur l'emploi –, elle devra probablement adopter un ton plus belliciste. Je ne pense pas qu'elle se précipitera pour relever les taux. Même les membres les plus bellicistes du comité ne veulent pas vraiment trop bouleverser l'ordre établi. Mais il ne fait aucun doute que si cette situation perdure encore quelques mois, la donne commencera à changer de manière assez significative."

JIM BAIRD, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, PLANTE MORAN FINANCIAL ADVISORS, SOUTHFIELD, MICHIGAN:

"Alors que le nouveau président Warsh se met au travail, il a quelques défis à relever. Il n'arrive pas dans un environnement serein. La Fed doit relever des défis en termes d'équilibre des risques entre l'inflation et l'emploi, et ce que cela implique pour la politique de taux. Le défi lié à la situation de l'inflation réside dans le fait qu'un certain nombre de facteurs pèsent sur les perspectives d'inflation, dont certains ne peuvent pas être traités de manière optimale simplement en augmentant les taux. Augmenter les taux ne va pas faire baisser les prix mondiaux du pétrole. Il y a les coûts de l'énergie. Il y a les droits de douane et l'impact d'un marché du travail relativement tendu."

"On a beaucoup glosé sur ce qu'il a dit par le passé. Il faudra attendre de voir quel ton il adoptera lorsqu'il prendra ses nouvelles fonctions. Il ne pourra probablement pas arriver à la Fed et changer radicalement de cap, même s'il le voulait. Il existe un comité relativement indépendant."

PAUL NOLTE, CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET STRATÈGE DE MARCHÉ, MURPHY & SYLVEST WEALTH MANAGEMENT, ELMHURST, ILLINOIS:

"La confirmation et les audiences de confirmation sont toujours un spectacle intéressant. Je serai beaucoup plus intéressé de voir ce qu'il aura à dire une fois qu'il aura participé à la première réunion en juin et tenu une conférence de presse. C'est à ce moment-là, je pense, que nous aurons une idée de ce que sont réellement ses buts et ses objectifs, par opposition à ses discours devant le Congrès.

"Je pense que les marchés sont encore un peu dans l'incertitude. Il s'est montré belliciste. Il a évoqué la réduction de la taille du bilan. Il a parlé de mettre fin à l'assouplissement quantitatif et à ce genre de mesures, ce qui signifie que les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps.

"Mais je pense que les gens voient sa nomination comme un signe que les taux vont baisser, car il a été nommé par Trump. Je ne sais pas si ce sera le cas. Je crois sincèrement qu'il va, comme de nombreux gouverneurs de la Fed, suivre les données."