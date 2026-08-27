ENCADRÉ-Avènement et déclin de l'Airbus A380, le plus gros avion du monde

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways QAN.AX a annoncé jeudi qu'elle commencerait à retirer de sa flotte ses 10 superjumbos Airbus A380 à partir de mi-2028, soit quatre ans plus tôt que prévu initialement.

Elle a expliqué sa décision par la hausse des coûts de maintenance de l'avion et de l'arrivée dans sa flotte d'appareils plus récents et plus performants.

Cam Wallace, directeur général de Qantas International et Freight, a dit aux analystes financiers que la maintenance des A380 devenait de plus en plus coûteuse et complexe, étant donné que l'A380 n'est plus produit depuis 2021, ce qui fait peser et des contraintes croissantes sur la chaîne d'approvisionnement.

Voici des données sur l'histoire du plus gros avion de ligne au monde :

LE SUPERJUMBO

* Airbus AIR.PA a commencé à développer l'A380, gros porteur à quatre moteurs, au début des années 1990, pour concurrencer la domination du Boeing 747 BA.N sur le marché des vols long-courriers.

* Cet avion à double pont, de grande envergure, peut transporter jusqu'à 853 passagers répartis sur deux ponts.

* Il est entré en service commercial chez Singapore Airlines

SIAL.SI en 2007.

* Airbus a livré un total de 251 A380 avant de mettre fin à sa production en 2021, après l'annulation par Emirates, principal client de l'avion, d'une importante commande.

* Les coûts élevés de carburant et de maintenance de l'A380, ainsi que la difficulté à remplir sur une base régulière plus de 500 sièges, ont limité son attrait pour la plupart des compagnies aériennes en dehors du Golfe.

* Des gros-porteurs bimoteurs plus efficaces, tels que le Boeing 787 et l'Airbus A350, ont encore affaibli la rentabilité de l'appareil, tandis que la pandémie de Covid, qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale d'A380, a accéléré son déclin.

* Sur les 251 appareils livrés, 196 sont toujours en service, selon les données d'Airbus de juillet.

COMPAGNIES AÉRIENNES AYANT RETIRÉ OU PRÉVOYANT DE RETIRER LEURS A380 :

* Air France AIRF.PA a retiré sa flotte de 10 A380 en 2020, anticipant ainsi un retrait initialement prévu pour 2022, la pandémie ayant mis un terme aux voyages internationaux.

* China Southern Airlines 600029.SS a retiré ses cinq A380 fin 2022 après avoir maintenu l'exploitation de l'A380 pendant la majeure partie de la pandémie.

* Malaysia Airlines a retiré ses six A380 en 2023.

* Qantas commencera à retirer ses 10 A380 à partir de mi-2028, une décision qui permettrait de dégager environ 300 millions de dollars australiens (184,9 millions d'euros) de flux de trésorerie nets entre l'exercice 2028 et l'exercice 2031, principalement en évitant les coûts de maintenance.

* Pendant la pandémie, Qantas avait immobilisé sa flotte d'A380 pendant plus de 500 jours en raison de l'effondrement du trafic international, les appareils ayant été placés en stockage de longue durée en Californie et à Abu Dhabi.

* Parmi les autres compagnies aériennes ayant réduit leur flotte d'A380 ces dernières années figurent Thai Airways

THAI.BK , Lufthansa LHAG.DE , Korean Air 003490.KS , Singapore Airlines et Qatar Aiways, selon les données d’Airbus.

CELLES QUI EXPLOITENT ENCORE L'AVION

* Emirates, la compagnie aérienne émiratie basée à Dubaï, est le plus grand exploitant d'A380 avec une flotte actuelle de 116 appareils, ce qui représente près de la moitié de tous les A380 jamais livrés.

* Singapore Airlines et British Airways ICAG.L exploitent chacune 12 A380, ce qui en fait les plus grands exploitants après Emirates.

* Lufthansa, Qatar Airways et Etihad Airways exploitent chacune huit A380.

* Korean Air, Asiana Airlines 020560.KS et la compagnie japonaise All Nippon Airways 9202.T exploitent également ce modèle.

* Emirates prévoit de continuer à exploiter l'A380 jusque dans les années 2040, tandis que d'autres transporteurs prévoient de retirer progressivement cet appareil de leur flotte à partir du début des années 2030.

(Julie Zhu, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)