Enbridge va de l'avant avec le projet d'extension du gazoduc Algonquin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Enbridge ENB.TO a déclaré mardi qu'elle avait pris la décision finale d'investir dans l'expansion du gazoduc Algonquin Gas Transmission (AGT) afin de tirer parti de la demande croissante de gaz naturel aux États-Unis.

Même si la production de pétrole commence à plafonner, la production de gaz aux États-Unis devrait augmenter pour répondre à l'augmentation de la consommation d'électricité et à l'essor des exportations de gaz naturel liquéfié.

Les sociétés de gazoducs américaines, notamment Kinder Morgan KMI.N , Williams WMB.N et Energy Transfer ET.N , dépensent des milliards pour construire des centaines de kilomètres de nouveaux gazoducs, notamment dans le nord-est, afin de répondre à l'augmentation de la demande.

Une fois achevé, le gazoduc élargi fournira environ 75 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel supplémentaire dans le cadre de contrats à long terme dans le nord-est des États-Unis. Le gaz naturel est un élément clé du bouquet énergétique de la région.

Enbridge prévoit d'investir 300 millions de dollars dans la modernisation du système et d'achever l'amélioration de l'AGT en 2029.

Les entreprises parviennent généralement à une décision d'investissement finale pour leurs projets une fois qu'elles ont conclu suffisamment de contrats d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Le mois dernier, Enbridge, par l'intermédiaire de sa coentreprise Matterhorn, a atteint le FID pour la construction du pipeline Eiger Express.