Enbridge va acquérir les actifs de collecte de pétrole brut de Salt Creek Midstream pour 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de pipelines Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi qu'il allait acquérir les activités de collecte de pétrole brut de Salt Creek Midstream pour 600 millions de dollars en espèces, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Permien, riche en pétrole brut.

Le bassin permien, première région productrice de pétrole aux États-Unis, continue d’attirer des investissements dans les réseaux de collecte et les réseaux de pipelines, alors que les entreprises s’efforcent d’acheminer des volumes de pétrole brut vers les terminaux d’exportation situés sur la côte américaine du golfe du Mexique.

Voici plus de détails:

* Enbridge a indiqué que cette acquisition permettrait d’établir un lien direct entre la production de pétrole brut du bassin permien et son Ingleside Energy Center, le plus grand terminal d’exportation de pétrole brut d’Amérique du Nord.

* L'opération comprend la propriété exclusive des réseaux de collecte d'Orla et de Wink North, ainsi qu'une participation de 50 % dans le réseau Delaware Crossing, ajoutant ainsi environ 500 miles d'infrastructures de collecte de pétrole brut au cœur du bassin du Delaware .

* Ces actifs desservent plus de 20 producteurs et s’appuient sur environ 320.000 acres nets dédiés dans le cadre d’accords commerciaux à long terme.

* Ces réseaux ont une capacité de débit combinée de 420.000 barils par jour et une capacité de stockage de 350.000 barils.

* Ces actifs ont une durée de vie contractuelle moyenne restante d’environ 10 ans, ce qui garantit des flux de trésorerie stables à long terme, a indiqué l’exploitant de pipelines.

* Enbridge s'attend à ce que cette opération ait un effet relutif immédiat sur les flux de trésorerie et le bénéfice par action, la clôture de la transaction étant prévue dans le courant de l'année 2026. La société a toutefois maintenu inchangées ses prévisions financières pour 2026.