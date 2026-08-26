Des centaines de disparus, au moins 98 morts après une crue à la frontière entre le Népal et le Tibet

Des habitants observent des maisons partiellement submergées dans des eaux boueuses à la suite d'inondations soudaines survenues à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prakash MATHEMA )

Une crue dévastatrice accompagnée d'un glissement de terrain à la frontière entre le Népal et le Tibet a fait au moins 98 morts mercredi, et plusieurs centaines de personnes sont portées disparues, parmi lesquelles de nombreux touristes étrangers.

Les médias d'État chinois ont fait état d'un "lourd bilan humain" après une coulée de boue au niveau d'un important poste-frontière du Tibet, faisant état d'au moins trois morts et 265 personnes portées disparues.

Dans une vidéo de surveillance vérifiée par l'AFP, un bâtiment imposant de plusieurs étages ainsi que des personnes qui tentent de fuir sont soudainement engloutis par un torrent très puissant.

Une autre, également authentifiée, montre une vague gigantesque, comparable à un tsunami, s'abattre sur un parking en surplomb d'une rivière paisible quelques instants auparavant, balayant autocars et bâtiment avec une force dévastatrice.

Le Premier ministre népalais, Balendra Shah, a appelé mercredi la nation himalayenne à "rester unie" et a assuré que "l'Etat est à vos côtés avec tous ses moyens et ressources".

Selon la police népalaise, au moins 95 personnes ont péri alors que les secours continuaient mercredi soir de fouiller la boue et les amas de débris à la recherche de survivants.

Quelque 403 touristes – dont 341 étrangers – étaient portés disparus plusieurs heures après la catastrophe, selon le ministère de la Culture et du Tourisme.

Habitants traumatisés

Selon l'Office national du tourisme, parmi les ressortissants étrangers figuraient notamment des Américains, des Indiens, des Britanniques, des Malaisiens et un Australien, ainsi que 62 visiteurs népalais.

Les causes de cette crue n'ont pas encore été établies mais, selon le ministre népalais des Affaires étrangères, Shishir Khanal, un séisme pourrait avoir provoqué un glissement de terrain qui a obstrué une rivière, entraînant une soudaine et puissante montée des eaux en aval.

Selon l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe, des données satellitaires de Planet Labs laissent penser qu'un "glissement de neige et de roches" à la frontière sino-népalaise pourrait avoir déclenché la crue.

Cette dernière a frappé Syabrubesi, point de départ du célèbre trek du Langtang, ainsi que des zones fréquentées par les touristes et les pèlerins hindous en route vers le site Kailash Mansarovar.

Les habitants sont traumatisés par cette catastrophe tandis que des experts ont averti qu'une obstruction persistante du cours d'eau pourrait déclencher un nouveau torrent dévastateur.

"J'ai reçu un appel de mon beau-frère ce matin. Ils pleuraient et m'ont dit que leur maison avait été entièrement emportée par les eaux. Trois membres de la famille ont été secourus, mais son frère est toujours porté disparu", a raconté Raju Bhadel, 56 ans.

Des maisons sont partiellement submergées par une eau boueuse le long d'une rivière après des crues soudaines à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prabin RANABHAT )

L'armée népalaise mène des opérations aériennes et a déjà évacué 114 personnes dans le district de Rasuwa, parmi les zones les plus sévèrement affectées, selon le secrétariat du Premier ministre.

Un porte-parole de la police avait indiqué plus tôt à l'AFP que les autorités ne connaissaient pas encore l'ampleur des dégâts, tout en précisant "avoir demandé aux personnes vivant à proximité des berges d'aller se mettre à l'abri ailleurs".

"Priorité absolue"

L'Autorité de gestion de l'électricité a pour sa part rapporté des dégâts sur plusieurs de ses installations locales, notamment des barrages et des centrales solaires, et fait état de "coupures d'électricité".

Selon la télévision publique chinoise CCTV, "une catastrophe provoquée par une coulée de boue du côté népalais a entraîné de nombreuses victimes et disparitions au poste-frontière de Gyirong", au Tibet.

Des images diffusées par CCTV montrent des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée.

Des maisons sont partiellement submergées par une eau boueuse le long d'une rivière après des crues soudaines à Trishuli Bazar, dans le district de Nuwakot, au Népal, le 26 août 2026. ( AFP / Prabin RANABHAT )

Des images diffusées par la télévision publique chinoise CCTV montrent des eaux tumultueuses charriant des branches et des débris, ainsi qu'une route inondée.

"La priorité absolue est la mobilisation de tous les moyens pour rechercher et secourir les personnes disparues, évacuer et reloger les habitants en danger, soigner rapidement les blessés et réduire au maximum le nombre de victimes", a indiqué le président chinois Xi Jinping, cité par Chine nouvelle.

Ce dernier ne s'exprime généralement après des catastrophes que lorsque le bilan humain est lourd.

Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson d'été (juin-septembre) au Népal et dans toute l'Asie du Sud.

En juillet 2025, 17 personnes avaient disparu après un glissement de terrain près de Gyirong, avait rapporté Chine nouvelle à l'époque.

Selon les scientifiques, le changement climatique accroît l'intensité et la fréquence de tels événements.