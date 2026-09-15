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Enbridge lance un appel à propositions pour son projet de gazoduc au Texas
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 19:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le West Texas Express pourrait transporter jusqu'à 2 milliards de pieds cubes par jour

* Le projet devrait comprendre plus de 150 miles de nouveaux pipelines

* Enbridge vise une mise en service au quatrième trimestre 2029, sous réserve d'un soutien commercial et des autorisations nécessaires

par Scott DiSavino

La société énergétique canadienne Enbridge ENB.TO a annoncé mardi avoir lancé une procédure d’appel à propositions non contraignante pour son projet de gazoduc West Texas Express, destiné à acheminer du gaz vers l’ouest depuis la région de Waha, dans le bassin schisteux du Permien, vers les marchés d’El Paso, au Texas, et ses environs.

Le bassin du Permien est le plus grand bassin schisteux producteur de pétrole des États-Unis. La production de gaz associée à celle de pétrole dans le bassin du Permien, situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, fait également de ce bassin le bassin schisteux gazier à la croissance la plus rapide et le deuxième plus grand bassin producteur de gaz, derrière les gigantesques régions schisteuses de Marcellus et d’Utica, en Pennsylvanie, dans l’Ohio et en Virginie-Occidentale.

La plupart des producteurs du bassin du Permien recherchent du pétrole, mais à mesure que la production de pétrole et de gaz augmente, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que la pression au sein du réservoir diminue et que le gaz est plus facile à produire à des pressions plus faibles, ce qui fait grimper le rapport gaz/pétrole.

Le rapport gaz/pétrole n’a cessé d’augmenter au cours des cinq dernières années pour atteindre en moyenne près de 4 200 pieds cubes de gaz par baril de pétrole (cf/b), soit une hausse de 16 % par rapport aux quelque 3 600 cf/b enregistrés en 2021, selon les données de l’EIA. Une production de gaz plus importante implique un besoin accru de gazoducs et d’autres infrastructures énergétiques pour traiter et transporter ce combustible.

Enbridge, qui transporte environ 20 % du gaz consommé aux États-Unis, a déclaré que son projet West Texas Express répond à la demande croissante d’approvisionnements fiables en gaz de la part des projets de production d’électricité, des services publics, des producteurs d’électricité et des clients industriels tels que les centres de données dans l’ouest du Texas, ainsi que des marchés du Mexique, du Nouveau-Mexique et de l’Arizona.

Le projet West Texas Express devrait actuellement comprendre plus de 150 miles de nouveau gazoduc, avec une capacité de transport initiale pouvant atteindre 2 milliards de pieds cubes par jour. Un milliard de pieds cubes de gaz permet d’alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Enbridge a indiqué qu’elle visait une mise en service au quatrième trimestre 2029, sous réserve d’obtenir un soutien commercial suffisant et les autorisations requises.

La procédure d’appel à propositions non contraignante a débuté le 10 septembre et s’achèvera le 25 septembre.

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