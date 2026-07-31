Enbridge dépasse les prévisions de bénéfice pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Enbridge ENB.TO a dépassé vendredi les prévisions de bénéfice pour le deuxième trimestre, l'opérateur canadien de pipelines ayant bénéficié d'une hausse des volumes de pétrole et de liquides transportés via son réseau.
La société a annoncé un bénéfice ajusté de 63 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes , qui s'élevaient à 59 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.
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