Enagás en tête de l'IBEX 35 grâce à ses prévisions 2026

(Zonebourse.com) - Après 15h, le titre Enagas gagne 1,57%à 17,10 euros et signe la plus forte hausse de l'IBEX 35 à la Bourse de Madrid, après que le groupe espagnol a annoncé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels 2026. Cette optimisme contraste avec ses résultats en repli sur les 9 premiers mois de l'année 2026. L'entreprise spécialisée dans le transport et le stockage de gaz naturel vise à la fin de l'année un résultat net récurrent d'environ 235 millions d'euros. Au 30 septembre 2026, il s'élève à 195,8 MEUR contre 206,9 MEUR il y a un an.

Son objectif d'EBITDA est quant à lui fixé à 620 MEUR. Il s'élève à 491,5 MEUR sur cette période de 9 mois, soit une baisse de 2,9% en glissement annuel.

L'impact transitoire du cadre réglementaire 2021-2026

Le chiffre d'affaires accuse une baisse de 2% sur un an à 696,7 MEUR. Ce repli des revenus s'explique principalement par l'impact négatif du cadre réglementaire 2021-2026 à hauteur de 45,1 MEUR.

Ce cadre réglementaire correspond à la période de régulation de six ans fixée par la CNMC (Comision Nacional de los Mercados y la Competencia), l'autorité de régulation des marchés et de la concurrence en Espagne.

En Espagne, Enagás gère des infrastructures gazières stratégiques (réseau de gazoducs, stations de régazéification) et opère sous un régime d'activités régulées. L'Etat et la CNMC fixent le niveau de rémunération auquel l'entreprise a droit pour l'exploitation et la mise à disposition de ces réseaux.

Un nouveau cadre 2027-2032 plus rémunérateur

Cette période de régulation touchant à sa fin le 31 décembre 2026, les perspectives s'annoncent plus favorables.

Un nouveau cadre prendra le relais pour la période 2027-2032, dont les paramètres de rémunération viennent d'être arrêtés par la CNMC en septembre 2026. Le taux de rémunération financière (TRF) a été fixé à 6,46% pour les activités de transport, de régazéification et de gestion technique du réseau contre 5,44% pour la période 2021-2026.

Outre ses activités courantes, les finances du groupe bénéficient d'opérations ponctuelles.

Le résultat net des neuf premiers mois de l'année s'est établi à 204,1 MEUR contre 268,8 MEUR. L'écart par rapport au résultat net récurrent s'explique principalement par l'effet positif de la cession de 40% d'Enagás Renovable.

Sur le plan de la structure financière, la dette nette ressort à 2,979 MdsEUR, en hausse de 504 MEUR depuis la fin de l'exercice 2025. Cette augmentation fait suite au financement de l'acquisition de 31,5% du capital Teréga pour 573 MEUR, finalisée le 30 juillet. Cette opération renforce la contribution des filiales dont l'apport à l'EBITDA monte à 145,8 MEUR ( 23,9%).

Grâce à ces décisions, Enagas peut respecter ses engagements auprès de ses actionnaires.

Politique de dividende et dynamique opérationnelle

Sur le plan du retour aux actionnaires, le solde du dividende de 0,60 euro brut par action au titre de l'exercice 2025 a été versé le 2 juillet, conformément à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2026. Pour l'exercice 2026, le groupe confirme viser un dividende de 1 EUR par action.

Cette visibilité financière est soutenue par une solide dynamique de la demande sur son marché national.

Sur le plan opérationnel, la demande totale de gaz naturel sur les 9 premiers mois de 2026 a atteint 242,0 TWh, en hausse de 2,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2025. "Cette progression s'explique principalement par la croissance de la demande de gaz destiné à la production d'électricité ( 19%), les centrales à cycle combiné ayant joué un rôle clé dans le renforcement de la sécurité d'approvisionnement électrique", explique Enagás.

Ce résultat reflète principalement l'impact du cadre réglementaire 2021-2026 sur les revenus réglementés de l'entreprise, partiellement compensé par la contribution à l'EBITDA de nouvelles activités : la mise en service du navire Alisios ( 5,4 MEUR) et l'effet de la consolidation de l'entreprise de fibre optique Axent ( 5,9 MEUR).

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