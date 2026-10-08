En septembre, les investisseurs japonais ont retiré leurs fonds des obligations étrangères pour le deuxième mois consécutif

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En septembre, les investisseurs japonais ont été des vendeurs nets d'obligations étrangères pour le deuxième mois consécutif, la hausse des coûts d'emprunt aux États-Unis et en Europe, ainsi que les rendements de plus en plus attractifs sur le marché intérieur, les ayant incités à se retirer des marchés obligataires étrangers.

Les investisseurs japonais ont vendu pour 969 milliards de yens nets (6,13 milliards de dollars) d’obligations étrangères le mois dernier, soit moins que les 1 160 milliards de yens de ventes nettes enregistrées le mois précédent, selon les données publiées mardi par le ministère des Finances.

Ils ont vendu pour 1 430 milliards de yens nets d’obligations étrangères à long terme — leur plus haut niveau en six mois — tout en achetant environ 457 milliards de yens de bons à court terme.

La hausse des taux d’intérêt japonais commence à ramener au pays une partie des vastes investissements japonais à l’étranger, marquant ainsi un changement notable dans les flux de capitaux mondiaux.

Les investisseurs japonais ont réalisé des ventes nettes d’obligations étrangères d’environ 5 080 milliards de yens depuis le début de l’année, un niveau jamais atteint depuis 2022. Ces sorties de capitaux pourraient soutenir le yen et exercer une pression sur les marchés obligataires, sur lesquels le Japon est un acheteur majeur depuis des décennies.

La flambée des coûts énergétiques a exacerbé les craintes inflationnistes et incité la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne à relever leurs taux d’intérêt en septembre, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les marchés obligataires mondiaux.

Le rendement de l’obligation d’État japonaise de référence à 10 ans a atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis 30 ans, à 3,122%, renforçant ainsi l’attrait de la dette nationale.

Les banques japonaises ont été les principales vendeuses d’obligations étrangères à long terme en septembre, cédant un montant net de 2 490 milliards de yens, soit le volume le plus élevé depuis sept mois. Les assureurs vie et les sociétés de gestion de fonds d’investissement ont également enregistré des ventes nettes de 288,6 milliards de yens et 200,1 milliards de yens, respectivement.

Les comptes fiduciaires ont toutefois acheté pour 1 200 milliards de yens nets d’obligations étrangères à long terme, ce qui met en évidence la divergence des stratégies d’investissement entre les institutions japonaises.

Un autre rapport de la Banque du Japon a révélé que les investisseurs japonais avaient vendu, sur les huit premiers mois de cette année, 4 740 milliards de yens nets d’obligations américaines, tout en achetant 355,85 milliards de yens nets d’obligations européennes.

En Europe, les investisseurs japonais ont acheté pour 329,82 milliards de yens nets d’obligations italiennes, tout en vendant pour 208,59 milliards de yens de dette française et 94,25 milliards de yens d’obligations allemandes.

(1 $ = 158,1400 yens)